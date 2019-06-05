В Петербурге и Ленобласти будут принимать елки на переработку и для корма животным

В акции приняли участие почти все районы города.

Стало известно, когда откроются пункты приема елок. Деревья и хвою начнут принимать уже 5 января. Об этом сообщили в группе "Ёлки, палки и щепа. Сбор и переработка хвойных" в соцсети "ВКонтакте".

В Петербурге будут принимать елки почти во всех районах. В акции приняли участие Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Курортный, Московский, Невский, Пушкинский, Фрунзенский и Центральный районы.

В январе будут работать как стационарные пункты, так и временные акции, в разное время в разных районах, "час ёлок" придётся на 14, 15, 21 и 22 января. Ёлки, палки и щепа. Сбор и переработка хвойных

В Ленобласти хвою можно сдать в Гатчине, Коммунаре, Сиверском, Сосновом Бору, в стационарные пункты у "Меги Парнас" и в Киришах.

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Фото: Pxhere