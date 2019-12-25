В комздраве опровергли массовые увольнения в Мариинской больнице

В больнице работают более 1,5 тыс. сотрудников.

В комитете по здравоохранению прокомментировали слухи о грядущих массовых увольнениях медицинского персонала в Мариинской больнице. Они распространились в социальных сетях.

В ведомстве считают, что для персонала, работающего в "красной зоне", созданы все условия. В помощь врачам и медсёстрам отделений на работу приняты врачи-стажёры и студенты медицинских вузов и колледжей. В связи с необходимостью соблюдения норм противоэпидемической безопасности сотрудники не могут одновременно работать в чистом и ковидном стационаре. Всего в Мариинской больнице сейчас около 1500 сотрудников. Это больше, чем в период "первой волны".

При переходе на работу с больными коронавирус больница сохранила институт "лечащего врача". Это означает, что один и тот же доктор ведет больного каждый день в период его рабочего времени с 8 до 17 часов. В остальное время за ним следят дежурные врачи. В помощь врачам-инфекционистам сформированы консультативные бригады хирургов, пульмонологов, физиотерапевтов, медицинских психологов и других специалистов.

Часы сверх норматива оплачиваются дополнительно. Норма нагрузки сформирована с учетом требований Приказа МЗ России 198н. За состоянием здоровья сотрудников также следят.

Массовых обращений с заявлениями об увольнении в отдел кадров или администрацию Мариинской больницы не поступало.

С ноября в больнице новый главный врач. Им стал военный медик Анатолий Завражный.

Фото: Piter.TV