Вице-губернатор представил нового главврача Мариинской больницы

Многопрофильная больница перепрофилирована под прием больных коронавирусом.

Вице-губернатор Олег Эргашев представил нового главного врача Мариинской больницы ― Анатолия Завражного. Он вступил в должность с понедельника, 16 ноября. Представитель Смольного отметил, что новый руководитель стационара имеет большой клинический и организаторский опыт, а также поблагодарил за работу бывшего главу ― Олега Емельянова.

Анатолий Завражнов является выпускником Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, где он и проработал часть своей жизни. Также руководил многопрофильной клиникой ВМА и городской больницей №4 в Сочи, работал заместителем главного врача по хирургии клинической больницы №1 в Краснодаре. Информация о назначении появилась еще на прошлой неделе, 13 ноября.

На данный момент Мариинская больница оказывает помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Там развернуто 634 койки.

Фото: Piter.TV