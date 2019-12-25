Новым главврачом Мариинской больницы станет военный медик Анатолий Завражнов

Он вступит в должность с понедельника.

Главным врачом Мариинской больницы станет военный врач ― полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Завражнов. Об этом 13-го ноября сообщил "Доктор Питер". Врач вступит в должность 16-го ноября.

Практически всю жизнь Завражный проработал в Военно-медицинской академии. Также он возглавлял больницу №4 в Сочи и работал в клинической больнице №1 в Краснодаре. С 2017-го года был руководителем многопрофильной клиники ВМА.

Главный врач Олег Емельянов, который возглавлял больницу 22 года, решил оставить должность в октябре 2020-го года по собственному желанию. Затем главным врачом медучреждения временно стала Евгения Рубежова.

Фото: Piter.TV