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Новым главврачом Мариинской больницы станет военный медик Анатолий Завражнов
Сегодня, 17:40
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Новым главврачом Мариинской больницы станет военный медик Анатолий Завражнов

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Он вступит в должность с понедельника.

Главным врачом Мариинской больницы станет военный врач ― полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Завражнов. Об этом 13-го ноября сообщил "Доктор Питер". Врач вступит в должность 16-го ноября. 

Практически всю жизнь Завражный проработал в Военно-медицинской академии. Также он возглавлял больницу №4 в Сочи и работал в клинической больнице №1 в Краснодаре. С 2017-го года был руководителем многопрофильной клиники ВМА. 

Главный врач Олег Емельянов, который возглавлял больницу 22 года, решил оставить должность в октябре 2020-го года по собственному желанию. Затем главным врачом медучреждения временно стала Евгения Рубежова. 

Фото: Piter.TV

Теги: главный врач, мариинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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