Мариинскую больницу временно возглавит заместитель главврача Рубежова

Олег Емельянов решил покинуть свой пост по собственному желанию.

Стало известно, кто будет главным врачом Мариинской больницы после ухода Олега Емельянова. Должность временно исполняющей обязанности займет его заместитель Евгения Рубежова. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению города.

Олег Емельянов решил покинуть пост по собственному желанию. Он руководил крупнейшей больницей Петербурга 22 года. За это время в медучреждении было открыто 26 новых структурных подразделений. В 2018 году в Мариинской больнице заработал новый лечебный корпус, который кардинально изменил структуру стационара. При Емельянове также начал свою работу Центр роботизированной хирургии, были открыты новые профильные отделения, отремонтированы все корпуса.

Сегодня Мариинская больница является одной из ведущих современных многопрофильных стационаров города с командой высококвалифицированных специалистов.

До сих пор Евгения Рубежова работала в должности заместителя главного врача по клинико-экспертной работе. Она является кандидатом медицинских наук. Назначение ее на пост главврача пока в Мариинской больнице не подтвердили. Однако пресс-служба медучреждения обещала прояснить ситуацию в ближайшее время.

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Фото: Piter.TV