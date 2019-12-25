Названы три сценария второй волны коронавируса в Петербурге

События будут развиваться по оптимистичному, усредненному и пессимистичному сценариям.

Проректор по перспективным проектам, руководитель Центра национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ Петра Великого Алексей Боровков на пресс-конференции в ТАСС назвал три сценария развития второй волны коронавируса в Петербурге. С точки зрения математической модели, события в городе на Неве будут развиваться по оптимистичному, усредненному и пессимистичному сценариям.

По словам специалиста, оптимистичный вариант событий стоит ждать к 20 декабря, когда в Петербурге будет 12,5 тысяч заболевших. К 10-11 декабря ожидается 15 тысяч активных больных, это в 1,5 раза больше, чем в июне текущего года. К Новому году прогнозируется спад числа инфицированных.

Что касается усредненного сценария, то он наблюдается сейчас. Пессимистичный сценарий, по словам Боровкова, наступит 30 ноября, когда число активных больных достигнет 18 тысяч человек.

Ранее мы писали, что Петербург побил рекорд по числу активных больных коронавирусом.

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