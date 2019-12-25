В комздраве Петербурга рассказали о трех умерших от коронавируса

Все пациенты имели хронические заболевания.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ подтвердила еще три смертельных случая от нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города.

Среди скончавшихся две женщины 55 и 96 лет, а также мужчина 90 лет. Они находились на лечении в СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн". Смерть пациентов наступила от легочно-сердечной недостаточности, обусловленной пневмонией. У них были различные хронические заболевания — диабет, ожирение, кардиосклероз, атеросклероз.

Ранее в комздраве Петербурга сообщили о перегрузке городской системы здравоохранения.

Фото: gvv-spb.ru