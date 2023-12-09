В компьютерную игру Dakar the Game включили советские внедорожники

Машины появились в свежем дополнении.

В компьютерную игру Dakar the Game разработчики включили классические советские внедорожники. Отечественные машины появились в новом обновлении проекта. Издатель Saber Interactive опубликовал на стриминговом сервисе Steam пакет Dakar Desert Rally – Classics Vehicle Pack #2 с такими транспортными средствами как Lada Niva, УАЗ СГР ("буханка"), УАЗ Hunter и даже послевоенная модель ГАЗ-69. Игроки могут приобрести в пакете классические внедорожники из СССР за 500 рублей. Стоимость самой игры варьируется от 1600 до 2400 рублей.

Уточним, что в игре используется модель реальной машины "Нива", которая принимала участие в Дакаре-2022 под управлением французского спортсмена Романа Грабоуски. Его отец по имени Дени участвовал в гонке 1982 года, однако до финиша водитель так и не добрался. В результате сын решил закончить гонку, построив точную копию автомобиля. Ему удалось преодолеть дистанцию.

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Фото и видео: Вконтакте / LADA Niva Documentary ©