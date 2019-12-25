В коммунальной квартире на Среднеохтинском проспекте загорелся диван

Хозяина комнаты в нетрезвом состоянии передали сотрудникам полиции.

Вечер пятницы для жителей дома №37 на Среднеохтинском проспекте закончился неспокойно: в одной из комнат коммунальной квартиры загорелся диван. Оказалось, что хозяин комнаты был нетрезв, сообщил источник в правоохранительных органах.

Из-за пожара эвакуировали 10 человек, никто не пострадал. Отмечается, что десятиметровая комната горела полностью. Причины пожара и его последствия неизвестны.

Пожарные оперативно ликвидировали горение.

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Фото: Piter.TV