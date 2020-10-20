Петербурженка рассказала историю котенка, проехавшего через весь город под капотом машины

Котенка назвали Кнопой, он залез под капот автомобиля и проехал на другой конец города.

Петербурженка рассказала в соцсетях историю кошки Кнопы, которая пережила большой стресс, будучи котенком, передает "Мегаполис".

Когда Кнопа была маленькой, она залезла под капот автомобиля, припаркованного на одной из улиц Выборгского района Петербурга. Хозяин завел машину, не подозревая о лишнем пассажире, и поехал к станции "Международная". Только там наконец-то услышали отчаянное мяуканье Кнопы. Сотрудники МЧС доставали малышку три часа, а затем разместили пост в соцсетях с просьбой забрать путешественницу.

Девушка под ником gin (@ginkitty44) в "Твиттере" рассказала, что не смогла пройти мимо.

Помню, как, несмотря на шум подземки, она спала в моих руках. Забрать ее - лучшее решение в моей жизни. Я ни разу не пожалела сообщила петербурженка.

Сейчас Кнопа выросла, а ее хозяйка делает все, чтобы "она больше ничего не боялась, чтобы чувствовала, что её любят и никогда не бросят".

Ранее мы писали, что спасатели вызволили пять кошек в Петербурге.

Фото: Мегаполис