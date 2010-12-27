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В петербургской коммуналке на улице Ефимова мигранты устроили поножовщину
Сегодня, 9:41
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IRINA_CHALKINA

В петербургской коммуналке на улице Ефимова мигранты устроили поножовщину

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По факту убийства возбудили уголовное дело.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в петербургской коммуналке на улице Ефимова мигранты устроили поножовщину. Один из участников объявлен в розыск.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря. Как сообщила правоохранителям жена пострадавшего, её муж Дилшод Муминов поссорился в коридоре коммуналке с земляком и ударил его ножом в грудь. После мужчина скрылся. Известно, что раненный скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что опубликовано видео из квартиры, откуда открыл огонь пермский стрелок.

Фото:pixabay

Теги: криминальные происшествия, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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