По факту убийства возбудили уголовное дело.

В четверг, 5 декабря, стало известно о том, что в петербургской коммуналке на улице Ефимова мигранты устроили поножовщину. Один из участников объявлен в розыск.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 декабря. Как сообщила правоохранителям жена пострадавшего, её муж Дилшод Муминов поссорился в коридоре коммуналке с земляком и ударил его ножом в грудь. После мужчина скрылся. Известно, что раненный скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что опубликовано видео из квартиры, откуда открыл огонь пермский стрелок.

Фото:pixabay