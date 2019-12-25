В коммуналке на Ефимова муж зарезал жену, свалив вину на нее

На теле женщины обнаружили колото-резаное ранение левого бедра.

Вечером 21 марта стражам порядка стало известно об убийстве 61-летней пенсионерки в 8-комнатной коммунальной квартире дома №5 на улице Ефимова. По подозрению в совершении преступления задержали 47-летнего мужа умершей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По указанному адресу стражи порядка обнаружили труп женщины с колото-резаным ранением левого бедра. Муж пенсионерки пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, она сама ранила себя и легла спать.

Полицейские в эту версию не поверили и доставили мужчину, который также был пьян, в отделение. Задержанного поместили в изолятор.

Труп пенсионерки направили в морг для установления точной причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV