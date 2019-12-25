Пожилой лыжник нашел в Юкках мертвого мужчину с открытыми глазами

На лице у мертвеца была медицинская маска со следами рвотных масс.

В пятницу, 19 марта, в полицию поступило сообщение от 66-летнего петербуржца, живущего в Сертолово. Мужчина рассказал, что, катаясь на лыжах в лесу Юкковского сельского поселения, обнаружил в снегу труп неизвестного.

Как стало известно Piter.TV страшная находка ждала пенсионера недалеко от дороги на Пасторское озеро. У мертвого мужчины, лежавшего на спине, были открыты глаза и приоткрыт рот, на лице была медицинская маска со следами рвотных масс. Признаков насильственной смерти на теле не нашли, причина смерти пока не известна. Личность мужчины устанавливается, поскольку при трупе документов не обнаружили. Умерший был одет в черные куртку и шапку, джинсы, резиновые сапоги.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали мигранта, разыскиваемого на родине за жестокие разборки.

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