В комитете рассказали, как законно нанести граффити в Петербурге

Главное требование, которое предъявляется к росписи – необходимость ее соответствия формату, решениям и общей концепции, архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Петербурга.

Сотрудники Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями разработали для молодых художников Петербурга специальную памятку, в которой описаны условия нанесения граффити.

Главное требование, которое предъявляется к росписи – необходимость ее соответствия формату, решениям и общей концепции, архитектурному и архитектурно-градостроительному облику Петербурга. То есть при нанесении граффити нужно учитывать стилистические особенности фасадов зданий, сооружений и актуальность предлагаемой росписи для конкретной территории. Объекты, где запрещена любая роспись можно посмотреть здесь.

Сначала художник должен согласовать с собственником объекта место и эскиз рисунка, затем подать заявку в Комитет по градостроительству и архитектуре. Дата и время росписи оговаривается с собственником объекта не менее чем за 3 дня и лишь после получения согласования Комитета по градостроительству и архитектуре.

Рисунок нужно наносить в присутствии представителя собственника и использовать материалы, инструменты и средства индивидуальной защиты. За сохранностью граффити должен следить сам художник и при необходимости восстанавливать его, снова согласовав работы с собственником.

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Изображения: комитет по молодежной политике