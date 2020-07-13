На Воронежской улице в Петербурге появился портрет бойца UFC Петра Яна

На Воронежской улице в Петербурге появилось красочное граффити-портрет российского бойца Петра Яна. Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", 12 июля спортсмен стал чемпионом UFC.
Известно, что над портретом работала команда художников spbcolors, создание граффити заняло две ночи. Художники оказались давними фанатами Яна, поэтому решили посвятить кумиру уличный рисунок в связи с победой в турнире. На стене Ян изображен с поднятым кулаком и повязанным на плечи российским флагом.
Стрит-арт художник maestro_jackie: "Моя цель — напомнить о добре и вечных ценностях".
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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