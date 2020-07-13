На Воронежской улице в Петербурге появился портрет бойца UFC Петра Яна

Фанаты посвятили рисунок кумиру в честь его победы в турнире.

На Воронежской улице в Петербурге появилось красочное граффити-портрет российского бойца Петра Яна. Как рассказал телеканал "Санкт-Петербург", 12 июля спортсмен стал чемпионом UFC.

Известно, что над портретом работала команда художников spbcolors, создание граффити заняло две ночи. Художники оказались давними фанатами Яна, поэтому решили посвятить кумиру уличный рисунок в связи с победой в турнире. На стене Ян изображен с поднятым кулаком и повязанным на плечи российским флагом.

Стрит-арт художник maestro_jackie: "Моя цель — напомнить о добре и вечных ценностях".

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"