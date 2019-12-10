В комитете по образованию Петербурга опровергли очередной фейк

В комитете сослались не неверную информацию в Telegram-каналах и попросили не вестись на нее.

Комитет по образованию Петербурга опроверг информацию о том, что ведомство ежедневно собирает данные об израсходованных в школах санитайзерах, тряпочках и дезинфицирующих средства. Пресс-служба сообщила о том, что такая информация распространяется в Telegram-каналах.

По поручению губернатора города, комитет следит за оснащенностью бактерицидными лампами, термометрами, наличием и поддержанием запаса средств профилактики гриппа и ОРВИ, дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты для сотрудников. Информацию о наличии и оснащении санитарных средств в образовательных учреждениях планируют собирать в октябре и декабре. При их нехватке необходимо будет принять организационные меры.

Собирать такую информацию в ежедневном формате просто невозможно, заявили в комитете.

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