В комитет по спорту Ленобласти прибыла экономическая полиция

Они интересовались председателем ведомства Геннадием Колготиным.

В Комитет по спорту Ленинградской области во вторник, 14 января, прибыли сотрудники экономической полиции. Они интересовались председателем ведомства Геннадием Колготиным, но пообщаться им удалось только с его заместителем. Об этом сообщил 78.ru.

Полиция задавала вопросы о супруге Колготина. Она является тренером по горнолыжному спорту и якобы занимает свою должность незаконно. В полицию обратилась мать одного из спортсменов Татьяна Сушкова, которого отчислили из спортивной школы за неудобные вопросы его родителей.

По словам Сушковой, на сайте Школы олимпийского резерва Ленобласти по горнолыжному спорту написано, что супруга Колготина является тренером высшей категории, то есть может тренировать спортсменов для чемпионатов мира. Однако, на деле она занимается с детьми, которые пока не достигли возраста даже для всероссийских соревнований

Здесь можно понять только одно, что муж – председатель Спорткомитета Колготин – подарил своей жене должность тренера высшей категории, – добавила Татьяна

Сушкова подтвердила, что проверки начались именно после её заявления. Родители учеников спортшколы уверены, что в учебном заведении процветает коррупция.

Ранее в СМИ появлялась информация о проблемах талантливого горнолыжника Егора Сушкова. Он имеет множество наград, но из-за отчисления из школы ему негде тренироваться. Семья Сушковых думает переехать в США, чтобы возобновить карьеру сына.

Петербургского подрядчика на гособоронзаказах подозревают в налоговых махинациях.

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