Петербургского подрядчика на гособоронзаказах подозревают в налоговых махинациях

Компания не платила государству налоги два года.

Петербургского подрядчика на государственных оборонных заказах подозревают в налоговых махинациях. По данным следствия, бюджет лишился больше половины денежных средств. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Издание отмечает, что к генеральному директору компании "Конвент Плюс" пришла экономическая полиция. Чиновник сознался в схеме ухода от налоговых выплат. В общей сложности на возврате НДС он получил около 37 млн рублей. Эта сумма - 58,4% от той, которую компания задолжала государству за два года невыплаты налогов.

На данный момент бизнесмен Сергей Рыжков допрошен и отпущен под подписку о невыезде. Накануне против петербуржца возбудили уголовное дело по статье за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Под управлением бизнесмена компания выписывала документы, по которым причитались вычеты. Это происходило в период с 2015 по 2017 года. Использовались фирмы-однодневки. Все налоговые декларации оформлялись в одном помещении, в инспекции под номером 27 на улице Салова.

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Фото: Piter.tv

