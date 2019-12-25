В комиссии Госдумы собрались проверить публикации СМИ о коронавирусе

Как сообщил "Интерфакс", 5 апреля комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства Госдумы РФ объявила о предстоящей проверке публикаций СМИ на тему коронавируса. Проверке подвергнется ряд иностранных СМИ, работающих в России.
Как уточнил глава думской комиссии Василий Пискарев, в парламент поступила информация о некорректном освещении отдельными медиа действий столичных властей по борьбе с заболеванием.
В качестве примера Пискарев привел публикацию "Немецкой волны" (Deutche Welle), в которой со ссылкой на правозащитников "из признанной нежелательной организации "Открытая Россия" отмечается, что законы, принятые Госдумой по противодействию фейковой информации в СМИ о коронавирусе, являются якобы ограничением свободы слова.
Глава думской комиссии отметил, что в комиссии обратили внимание на публикации "Радио Свобода", порталов "Медуза", "Настоящее время", "МБХ-медиа" и ряда других медиаресурсов.
Фото: Pixabay
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