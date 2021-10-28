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В колонию отправили дальнобойщика, зажавшего руку инспектора стеклом на Невском проспекте

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Подсудимый признал свою вину.

Смольнинский районный суд вынес приговор Михаилу Рябчикову, который был признан виновным в применении насилия в отношении полицейского. Он отказался проходить медосвидетельствование и зажал стеклом руку сотрудника МВД.

По информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, мужчине назначили 10 лет колонии общего режима и штраф в 100 тысяч рублей. Он признал свою вину. 

Наказание за отказ от медосвидетельствования Рябчикову назначили еще в октябре прошлого года. Подсудимый работал дальнобойщиком. 

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Теги: дальнобойщик, применение насилия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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