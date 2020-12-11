Дальнобойщика-блогера лишили прав за отказ от медосвидетельствования в Петербурге

Семья мужчины собирает деньги, чтобы удовлетворить иск потерпевшего. Потерпевшим является полицейский.

Водителя с запахом алкогольного опьянения наказали за отказ от медосвидетельствования. Мужчина не сможет управлять транспортным средством в течение двух лет, а также должен принести в казну 30 тысяч рублей. Об этом 28 октября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сотрудники ДПС остановили Михаила Рябчикова 13-го сентября 2021 года на Невском проспекте. Мужчина находился за рулем "Киа Рио". Он отказался подписывать протокол и давать объяснения. По словам полицейских, от Рябчикова пахло алкоголем, и поведение было соответствующим. Как ранее сообщали в Следственном комитете, во время езды мужчина вел прямой эфир.

Теперь нарушителю придется передвигаться только на пассажирском сиденье.

Мужчина является фигурантом еще одного дела. По мнению обвинения, Рябчиков зажал предплечье сотрудника ДПС стеклом так, что причинил его здоровью легкий вред. В этот раз дело является уголовным.

На сегодняшний день, чтобы не получить максимальный срок по статье 318 часть 2, необходимо собрать сумму в 350 тыс. рублей. Эта сумма для удовлетворения иска потерпевшего. написала мама подсудимого в Instagram.

Фото: Instagram / Михаил Рябчиков