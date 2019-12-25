В колониях Петербурга разрешат длительные свидания с 22 июля

Родственникам необходимо взять справку об эпидокружении и СИЗ.

В колониях Петербурга и Ленобласти с 22 июля отменят ограничение на длительные свидания осужденным. Как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, соответствующее распоряжение выдала главный санитарный врач ФСИН России.

Длительные свидания будут предоставляться заключенным по графику, который утвердит начальник учреждения. Единственным условием при встречах осужденных с родственниками будет справка об эпидокружении по месту жительства последних. Получить документ можно максимум за три дня до свидания в поликлинике по месту жительства. В противном случае, родственников на встречу не пустят.

В самих помещениях для свидания строго необходимо надевать маску и перчатки, на входе в комнаты сотрудники учреждений измерят визитерам температуру. Если в колонии выявят осужденного с признаками ОРВИ, его сразу же отстранят от длительного свидания и изолируют.

Ранее мы писали, что главный санитарный врач города смягчила ограничения для медиков.

Фото: pixabay