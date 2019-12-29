Инцидент произошёл в мордовской исправительной колонии №5

В колонии, где прибывает полковник Захарченко, заключённые устроили погром. Инцидент произошёл в мордовской исправительной колонии №5.

Известно, что беспорядки устроили в ночь с 13 на 14 февраля 2020 года в отряде строгих условий. Группа из пяти человек сломала прикроватные тумбочки, подожгла матрасы, сломали камеры. Также нарушители порядка разбили плафоны ночного и дневного освещения, унитазы и раковины.

Сотрудники колонии оперативно восстановили порядок в отряде. По записям с камер видеонаблюдения они установили участников беспорядков и личность организатора. Это Ибрагим Баканиев, осуждённый за бандитизм и убийство сотрудника полиции. В прошлом он — член одной из чеченских ОПГ.

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