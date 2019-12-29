В России найден новый полковник-миллиардер из МВД

У него есть вилла в Монако, вертолёт и Bentley

Это бывший сотрудник Сергей Терентьев, который владеет миллиардным состоянием. Ранее он работал представителем МВД России в Абхазии. Сейчас живет во Франции со своей семьей в особняке.

Терентьев и его семья владеет участками в Серебряном бору стоимостью по 500 миллионов рублей каждый, а также несколькими особняками на территории Монако и Франции. Помимо этого у него есть частный вертолет и автомобиль Bentley.

На родителей Терентьева записаны апартаменты за 80 миллионов рублей.

Сейчас Генпрокуратура изучает материалы на полковника-миллиардера.