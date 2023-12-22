В колледжах Петербурга наблюдается дефицит мест. Поступить не могут 15% абитуриентов

В этом году в Петербурге стартовало строительство образовательных полигонов.

Дефицит мест для абитуриентов в петербургских колледжах составил 15%. Об этом сообщила вице-губернатор города Ирина Потехина 13 апреля в Сириусе, предает ТАСС.

В Санкт-Петербурге около 15% желающих выпускников 9 классов не могут поступить в СПО, потому что не хватает мест. Через 10 лет в связи с демографическим подъемом число детей в стране вырастет на 30%. В Санкт-Петербурге этот показатель вырастет на 50%. Поэтому вопрос, где им обучаться и на какой базе их готовить, стоит очень остро. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга

В этом году в Петербурге стартовало строительство образовательных полигонов. Их возводят в качестве площадок коллективного доступа. Площадь зданий составит от 2 до 5 тыс. "квадратов". Выпускники смогут приходить в них для знакомства со спецификой строительных и механических специальностей.

Кроме того, по словам Ирины Потехиной, в городе на Неве "впервые за счет бюджета Петербурга были даны бюджетные места в колледжи при высших учебных заведениях", что позволило увеличить прием на несколько тысяч мест. Помимо этого, ввели цифровой прием в средние профессиональные образовательные учреждения для того, чтобы проанализировать количество школьников, не попавших в колледжи, и исправить ситуацию.

Ранее мы рассказывали о том, что колледжи и техникумы Ленобласти готовятся к приёмной кампании.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)