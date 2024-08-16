Промышленные профессии в Петербурге стали в три раза популярнее

Колледжи Петербурга резко увеличили набор на заводские специальности.

Набор абитуриентов на промышленные специальности в колледжах Санкт-Петербурга вырос более чем в три раза за последние два года. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов по итогам заседания Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина.

Глава города заявил о расширении системы среднего профессионального образования в Северной столице. За два года в петербургских колледжах создано свыше 3 тысяч дополнительных учебных мест. По его словам, меры направлены на обеспечение экономики города квалифицированными кадрами. Рост интереса абитуриентов в первую очередь зафиксирован по промышленным направлениям подготовки. Прием студентов на эти специальности увеличился более чем втрое. В настоящее время в 114 учреждениях среднего профессионального образования Санкт-Петербурга обучаются около 130 тысяч человек.

Отдельно отмечена модернизация колледжей по "петербургскому стандарту". В рамках обновления зданий учебные заведения оснащаются современным оборудованием, а также развиваются спортивные и социальные объекты, включая комплексы с бассейнами. Губернатор напомнил, что в городе начал работу первый в Северо-Западном федеральном округе железнодорожный кластер проекта "Профессионалитет". Также Санкт-Петербург в третий раз принимает финалы всероссийского чемпионата "Профессионалы". Оборудование, закупленное для соревнований, после их завершения передается колледжам и используется для оснащения учебно-производственных полигонов.

Фото: пресс-служба Смольного