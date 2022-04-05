В книжном "Листва" проходит обыск. Полицейские изымают книги Лимонова

Как рассказали в "Листве", изымают книги, ищут экстремистскую литературу, забирают с собой [книги Эдуарда] Лимонова, [Юлиуса] Эволы, политические трактаты.

Стало известно, что в петербургской книжной лавке "Листва" проходят обыски. В книжный магазин издательства "Чёрная сотня" сегодня вечером около 20:00 пришли полицейские. Об этом рассказали в Telegram-канале "Листва: Петербург".

Как рассказали в "Листве", изымают книги, ищут экстремистскую литературу, забирают с собой [книги Эдуарда] Лимонова, [Юлиуса] Эволы, политические трактаты. Полиция всё прибывает и прибывает.

Муниципальный депутат Фёдор Грудин пишет, что задержанных увезли в отдел полиции № 78. По словам мундепа, силовики вели себя грубо.

Сегодня в 20:00 должна была пройти лекция координатора партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Андрея Дмитриева на тему "Лимонов и Украина: как сбываются пророчества". Лекцию отменили, так как лектор заболел.

Ранее мы писали, что после поджега двери в ретро-клубе "Зодиак" возбудили уголовное дело.

Видео: Telegram / Листва: Петербург