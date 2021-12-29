После поджога двери в ретро-клубе "Зодиак" возбудили уголовное дело

Ущерб составил 50 тыс. рублей.

После пожара в ночь на понедельник, 3 января, на Купчинской в ретро-клубе "Зодиак" возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром в 4:45 в клубе загорелась входная дверь. Персоналу клуба удалось самостоятельно потушить огонь, были эвакуированы 50 человек. В результате никто не пострадал.

Позже полицейские задержали 39-летнего ранее неоднократно судимого петербуржца, работающего слесарем. Правоохранители выяснили, что мужчину около 3 часов ночи выгнали из клуба, после этого он вернулся, облил дверь из канистры и поджог ее. После этого он скрылся на машине. Петербуржца поместили в изолятор.

Отмечается, что ущерб составил 50 тыс. рублей.

Ранее в деревне Осельки эвакуировали 30 человек из горящего дома. Там в 4:30 загорелась обстановка на общей площади 150 квадратных метров.

Фото: Piter.tv

