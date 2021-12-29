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В деревне Осельки эвакуировали 30 человек из горящего дома
Сегодня, 11:10
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В деревне Осельки эвакуировали 30 человек из горящего дома

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Информации о пострадавших не поступало. 

В понедельник рано утром, 3 января, во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар в многоквартирном доме. Об этом рассказали в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Ленинградской области.

По данным МЧС, в деревне Осельки в 4:30 загорелась обстановка на общей площади 150 квадратных метров. Из горящего дома эвакуировали 30 человек, а также спасли троих. 

На борьбу с огнем отправились 16 человек, пожар потушили в 8:11. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее в массовой аварии погибла женщина в Бокситогорском районе. Также в тяжёлом состоянии 43-летний водитель автомобиля "Датсун" был госпитализирован. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: эвакуировали
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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