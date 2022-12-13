В клинику Педиатрического университета доставили ребенка в шоковом состоянии

Мальчик во время активных игр разбил стекло двери и получил опасную рану.

В клинику Педиатрического университета в Петербурге экстренно доставили школьника с серьезной раной. Ребенка привезли из Детской больницы имени К. А. Раухфуса. Он находился в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе клиники накануне, 23 февраля.

Во время активной игры 8-летний мальчик врезался в стекло двери и получил тяжелое ранение. У пациента было сильное кровотечение, когда его доставили в стационар. У мальчика диагностировали рану правой голени и геморрагический шок.

Во время операции врачей консультировали лучшие в России специалисты по сосудистой и микрохирургии. Сейчас ребенок находится в клинике Педиатрического университета, его наблюдают медики. Возможно, скоро ему сделают вторую операцию.

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Фото: Piter.tv