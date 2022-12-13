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В Ленобласти росгвардейцы нашли ребенка, который ушел из дома
Сегодня, 20:17
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В Ленобласти росгвардейцы нашли ребенка, который ушел из дома

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Сотрудники вневедомственной охраны справились за 40 минут.

В поселке имени Свердлова пропал восьмилетний школьник. Мальчик ушел из дома и не вернулся. У сотрудников Росгвардии попросила помощи мать ребенка. Инцидент произошел сегодня, 23 февраля, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Дежурные наряды нашли школьника по приметам. На поиски они потратили 40 минут.  Ребенок находился на улице Овцинская около дома № 70. 

Мальчика передали правоохранителям, а те вернули ребенка отцу. Подробности случившегося выясняются.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

Теги: нашли пропавшего мальчика, ребенок ушел из дома, родители, росгвардия, семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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