В Ленобласти росгвардейцы нашли ребенка, который ушел из дома

Сотрудники вневедомственной охраны справились за 40 минут.

В поселке имени Свердлова пропал восьмилетний школьник. Мальчик ушел из дома и не вернулся. У сотрудников Росгвардии попросила помощи мать ребенка. Инцидент произошел сегодня, 23 февраля, сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны.

Дежурные наряды нашли школьника по приметам. На поиски они потратили 40 минут. Ребенок находился на улице Овцинская около дома № 70.

Мальчика передали правоохранителям, а те вернули ребенка отцу. Подробности случившегося выясняются.

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Фото: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии