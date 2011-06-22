В клиниках Петербурга выросло число участковых педиатров и терапевтов

По словам Мотовилова, на прирост количества сотрудников сказалось появление в медицинских заведениях нового и качественного оборудования.

В больницах Петербурга увеличилось количество участковых педиатров и терапевтов. Ставки заполнены на 90,6% и 82,3% соответственно. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов, пишет "Петербургский дневник".

По словам Мотовилова, на прирост количества сотрудников сказалось появление в медицинских заведениях нового и качественного оборудования.

Ранее Петербург повторно ищет подрядчика для строительства нового отделения скорой помощи НИИ Джанелидзе. После расторжения договора с "БалтИнвестСтрой", заказчик надеется на завершение работ в кратчайшие сроки. Объект хотят увидеть к октябрю этого года.

Фото: Piter.tv

