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В клиниках Петербурга выросло число участковых педиатров и терапевтов
Сегодня, 20:53
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В клиниках Петербурга выросло число участковых педиатров и терапевтов

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По словам Мотовилова, на прирост количества сотрудников сказалось появление в медицинских заведениях нового и качественного оборудования. 

В больницах Петербурга увеличилось количество участковых педиатров и терапевтов. Ставки заполнены на 90,6% и 82,3% соответственно. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов, пишет "Петербургский дневник".

По словам Мотовилова, на прирост количества сотрудников сказалось появление в медицинских заведениях нового и качественного оборудования. 

Ранее Петербург повторно ищет подрядчика для строительства нового отделения скорой помощи НИИ Джанелидзе. После расторжения договора с "БалтИнвестСтрой", заказчик надеется на завершение работ в кратчайшие сроки. Объект хотят увидеть к октябрю этого года.

Фото: Piter.tv
 

Теги: врачи, кадровый состав, медицина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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