Петербург повторно ищет подрядчика для строительства нового отделения скорой помощи НИИ Джанелидзе

После расторжения договора с "БалтИнвестСтрой", заказчик надеется на завершение работ в кратчайшие сроки. Объект хотят увидеть к октябрю этого года.

Комитет по госзаказу Санкт-Петербурга объявил тендер на завершение строительства нового отделения скорой помощи для НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе после расторжения контракта с прошлым исполнителем – ООО "БалтИнвестСтрой". Если ранее начальная цена контракта, обозначенная на сайте госзакупок, составляла 2,712 рублей, сейчас она уже выросла до 3,662 млрд рублей.

Напомним, что контракт с предыдущим подрядчиком был внезапно и обоюдно расторгнут из-за снижения цены в конце июня 2022 года. Изначально ООО "БалтИнвестСтрой" рассчитывало на награду за труд в 3,635 млрд рублей, а в итоге успело исполнить свои обязательства лишь на 2,151 млрд рублей.



Проект отделения остался прежним. Это будет пятиэтажное здание, в котором необходимо выполнить строительные работы и провести инженерные коммуникации. Добавим, что, несмотря на высокую начальную стоимость проекта, его завершение надеются увидеть в кратчайшие сроки – не позднее 10 декабря 2022 года.

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Фото: Piter.TV