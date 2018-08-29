В кладовке жилого петербургского дома нашли гранату времен войны

4 октября хозяйка квартиры в доме 35 по Новоизмайловскому проспекту обнаружила в подсобке предмет, похожий на ручную гранату военного времени. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Приехавшие на вызов сотрудники инженерно-технического отделения ОМОНа обследовали боеприпас, подтвердив его происхождение. Им оказалась ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны. Граната была без запала, однако содержала взрывчатое вещество и имела следы коррозии.
Жильцов эвакуировали, учитывая риск взрыва в жилом помещении. Сотрудники ОМОн вывезли гранату на спецполигон для уничтожения.
Ранее трехметровый валенок из Ленобласти отправится в путешествие по России.
Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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