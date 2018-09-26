Трехметровый валенок из Ленобласти отправится в путешествие по России

Творческое детище петербургской художницы поедет покорять страну.

Трехметровый валенок петербургской художницы Валерии Лошак подумывает отправиться путешествовать по России после Ленобласти. Об этом заявила сама художница и член Союза Художников России4 октября в Выборге. Там на Соборной площади и установили ее Большой Валенок. До этого арт-обувь отдыхала в Колтушах.

"У меня в планах показать Валенок не только жителям области, но и всей страны. Надеюсь, что у нас и этот получится. Ведь проект носит просветительскую цель: привлечение внимания к национальной культуре и традициям", – рассказала Лошак.

Художница призвала желающих делать с гигантским валенком фотографии и публиковать их в соцсетях. Так, считает Лошак, валенок может стать всероссийским, а мир узнает не только о традиционной русской обуви, но и о рукотворном рекордсмене, занесенном в книгу Гиннеса в марте 2019 года.

Следующий пункт в списке путешествий трехметрового валенка после Выборга – Приозерск.

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Фото: Валерия Лошак / "ВКонтакте