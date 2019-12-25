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В кирпичном доме на Трудовой загорелись межэтажные перекрытия
Сегодня, 17:53
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lizapoluda

В кирпичном доме на Трудовой загорелись межэтажные перекрытия

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Хозяева не пострадали.

В субботу, 5 сентября, на Трудовой улице произошел пожар. В кирпичном частном доме площадью 9 на 8 метров загорелись межэтажные перекрытия. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

До прибытия хозяина возгорание попытались потушить из садового шланга. На место прибыли сотрудники скорой помощи, однако никто не пострадал. 

На данный момент возгорание локализировано пожарными.

Ранее мы рассказали о том, что в пятиэтажке на Костромском проспекте загорелась квартира

Фото: Pixabay 

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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