В пятиэтажке на Костромском проспекте загорелась квартира

Хозяева не пострадали.

В восьмом часу утра в пятницу, 4 сентября, в пятиэтажном доме на Костромском проспекте вспыхнула квартира. Как сообщил Piter.TV источник в экстренных службах, в двухкомнатной квартире загорелась кухня на площади 3 квадратных метра.

Отмечается, что столб огня из окна был заметен издалека. Открытое горение ликвидировали в течение 20 минут, хозяев успели эвакуировать без серьезных угроз здоровью, поэтому они отказались от госпитализации. Пожар обошелся без пострадавших.

Ранее мы писали, что на проспекте Славы насмерть сбили 10-летнего мальчика.

Фото: Piter.TV