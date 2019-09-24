В кинотеатрах Великобритании показали мультфильм "Маша и Медведь"

Показ прошел в 89 кинотеатрах.

Российский мульсериал "Маша и Медведь" 20 сентября показали в 89 кинотеатрах Великобритании и Ирландии. Об этом сообщила компания-медиадистрибьютор Generation Madia.

Прокатчики очень много вложили в маркетинг, поэтому на сеансы придут многие.

Компания Animaccord существует с 2008 года и все проекты связаны с мультипликационной вселенной Маши. Первая серия с ее участием вышла в 2009 году. На сегодняшний день мультфильм переведен на 36 языков мира и показывается более чем в ста странах. Также 31 июля серия "Маша плюс каша" набрал более 4 миллиардов просмотров на YouTube.

Видео: YouTube/ Get Movies