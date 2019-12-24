В прокат выходит "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим

В центре сюжета история прославленного врача-ветеринара, который понимает язык животных.

В четверг, 20 февраля, в российский прокат выходит "Удивительное путешествие доктора Дулиттла" с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Ожидается много британского стиля и юмора – действие происходит в викторианской Англии, герой вместе со зверюшками отправляется в дальние страны.

История рассказывает о прославленном враче-ветеринаре Дулиттле. Семь лет назад он потерял жену и теперь ведет затворнический образ жизни, скрываясь в поместье. Его единственной компанией являются животные, язык которых он неожиданным образом научился понимать.

Привычный ритм жизни меняет неизвестная болезнь юной королевы. Чтобы спасти ее, доктору Дулиттлу необходимо покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. Доктору предстоит вступить в схватку с беспощадными врагами, познакомиться с диковинными существами и проявить недюжинное мужество и смекалку.

Кроме любимца публики Роберта Дауни-младшего в фильме снялись Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джесси Бакли. Животные говорят голосами Рами Малека, Тома Холланда, Эммы Томпсон, Марион Колийар, Селены Гомес и Рэльфа Файнса.

Ранее мы писали, что фильм "Мулан" от студии Disney получит рейтинг PG-13.

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