В кемеровской школе дети строят ядерные реакторы в Майнкрафте

Проект разработан учениками 10 класса и преподавателем физики и астрономии.

В кемеровской школе на уроках дети строят ядерные реакторы, летают на ракетах в космос и изучают, как работают генераторы. Всем этим навыками, по информации Telegram-канала, подростки обучаются в компьютерной игре Майнкрафт. С необычным предложением к преподавателю по физике школьники из 45 учебного учреждения обратились сами после того, как нужно было уйти на дистанционное обучение.

Преподаватель показывает в игре детям работу физических законов, а также как работают самые сложные механизмы. Известно, что подобное обучение в городе проходят четыре ученика 10 класса. Для каждой новой темы предусмотрен новый мод в игре с новые механизмы. В команде программы рассчитывают на то, что их версия обучения детей станет востребованной по России.

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Фото и видео: Telegram / Mash