В картах от Google нашли миллионы фальшивых мест. В компании отрицают проблему

Расследование The Wall Street Journal показало, что ежемесячно в Google Maps можно найти "сотни тысяч" новых поддельных мест.

Согласно публикации, появившейся в сети 20 июня, компании в сервисе часто меняют номера телефонов и адреса конкурентов. Другие организации публикуют ложную информацию о своих офисах в картах, чтобы чаще появляться в результатах поиска по местоположению. Например, поиск сантехника показал 13 несуществующих в реальности запросов из 20.

В самой компании Google ответили, что по данному вопросу регулярно проводятся проверки и удаляются поддельные профили.

Кроме того, для безопасности постоянно обновляются правила пользования сервисом и используются разные методы борьбы с мошенничеством в Google Maps. По данным интернет-гиганта, поддельные аккаунты занимают небольшой процент от общего количества профилей в сервисе карт.

Фото: Pixabay

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