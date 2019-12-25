В карнизе церкви Святой Екатерины нашли старинную книгу

Ей оказалась бухгалтерская информация Катариненшуле, немецкого училища, располагавшегося при церкви.

В церкви Святой Екатерины, расположенной на 1-й линии Васильевского острова, найдена реликвия – старинное издание. Как сообщили 6 июня в группе церкви в соцсети "ВКонтакте", в карнизе бокового фасада церкви нашлась книга расходов Катариненшуле с информацией за период с 1804 по 1809 годы.

Отмечается, что в то время директором школы был пастор Буссе. Энциклопедия российских немцев сообщила о жизни Катариненшуле – немецкого училища, располагавшегося при церкви.

С 1804 года, "оставаясь по хозяйственной части и в отношении учения лютеранскому Закону Божию под надзором своих церковных конвентов", Катариненшуле зависела по учебной части от директора училищ Санкт-Петербургской губернии.

В школе были открыты 4 класса для мальчиков и 3 для девочек, 175 учеников и 16 учителей. В 1809 году из-за долгов было закрыто отделение для девочек, само здание школы было продано, а в феврале 1810 г. немецкая община закрыла школу.

Представители церкви пригласили специалистов-историков для того, чтобы разобраться в находке.

Ранее мы сообщали о том, что здание богадельни, возведенное в 1862 году в память цесаревича Николая Александровича на улице Смольного, 2А, признали памятником. Соответствующее распоряжение 1 июня подписал глава КГИОП.

Фото: ВКонтакте / Церковь Святой Екатерины, Большой проспект ВО 1