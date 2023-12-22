В канализациях Невского района обнаружили "тряпочных кукол"

В ходе реконструкции было найдено много тряпок из различных материалов, которые не допустимы к сбросу в систему коммунальной канализации.

В Невском районе Петербурга при реконструкции действующего тоннельного канализационного коллектора строители обнаружили в нем большое количество "тряпочных кукол". Об этом 11 апреля сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Отмечается, что работы проводят одновременно на двух участках коллектора – по Глазурной и Глиняной улицам. В ходе реконструкции было найдено много тряпок из различных материалов, которые не допустимы к сбросу в систему коммунальной канализации. Их обнаружили всего через две недели после полной очистки этого участка коллектора.

Проблема сброса различного мусора, влажных салфеток и другой нерастворимой гигиенической продукции в канализацию остается актуальной. Специалисты напоминают: смывая в унитаз что-то, кроме водорастворимой туалетной бумаги, вы способствуете образованию засоров. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее мы рассказывали о том, что за год в Петербурге произошло семь несанкционированных сливов бытовых отходов в канализацию.

Видео, фото: пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"