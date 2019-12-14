В канале Грибоедова обнаружили следы разлива нефтепродуктов

Во вторник, 6 октября, стало известно, что в канале Грибоедова нашли следы нефтепродуктов. Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию.
Известно, что разлив нефтепродуктов обнаружили в районе Вознесенского моста. В настоящий момент специалисты обрабатывают его активной пеной.
Ликвидацией пятна занимается ГУП "Пиларн".
Ранее мы сообщали о том, что за месяц в аварийные службы Петербурга обратились более 740 горожан.
Фото:Piter.TV
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