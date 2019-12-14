В канале Грибоедова обнаружили следы разлива нефтепродуктов

Специалисты обрабатывают его активной пеной.

Во вторник, 6 октября, стало известно, что в канале Грибоедова нашли следы нефтепродуктов. Об этом сообщает сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комитета по природопользованию.

Известно, что разлив нефтепродуктов обнаружили в районе Вознесенского моста. В настоящий момент специалисты обрабатывают его активной пеной.

Ликвидацией пятна занимается ГУП "Пиларн".

Ранее мы сообщали о том, что за месяц в аварийные службы Петербурга обратились более 740 горожан.

Фото:Piter.TV