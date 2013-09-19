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В калужском Доме гражданского губернатора откроется выставочный центр Эрмитажа
Сегодня, 17:25
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В калужском Доме гражданского губернатора откроется выставочный центр Эрмитажа

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В 2022 году начнется реставрация объекта культурного наследия.

Во вторник, 7 декабря, в Смольном состоялась встреча губернатора Петербурга Александра Беглова с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой, в ходе которой главы обсудили сотрудничество между регионами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга. 

На встрече главы регионов также обсудили развитие взаимодействия в сфере культуры и туризма. Беглов отметил, что Петербург готов предложить конкретные механизмы сотрудничества в данных областях, в том числе  организовать обмен выставками. Шапша в свою очередь заявил, что в 2022 году начнется реставрация объекта культурного наследия – Дома гражданского губернатора, где откроется выставочный центр Эрмитажа. 

В ходе встречи губернаторы также договорились о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации. Более того, планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Законодательными собраниями регионов. 

Ранее в Петербург прибыла делегация мэрии Еревана. Во время встречи была подписана "дорожная карта" по сотрудничеству между городами в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях до 2025 года.

Фото: nasledie40.ru

Теги: дом гражданского губернатора, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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