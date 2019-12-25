Губернатор Петербурга встретился с мэром Еревана Айком Марутяном.

Во вторник, 30 ноября, в Петербург прибыла делегация мэрии Еревана (Армения), сообщил Смольный.

Во время встречи была подписана "дорожная карта" по сотрудничеству между городами в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях до 2025 года.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, соглашение будет способствовать укреплению взаимодействия между городами. Мэр Еревана Айк Марутян в свою очередь отметил, что отношения с Петербургом находятся на высоком уровне. Например, с армянскм производителем продовольственных товаров успешно работают крупные торговые компании Северной столицы.

В 2022 году запланирована культурно-деловая миссия Санкт‑Петербурга в Республику Армения.

Кроме того, делегация Петербурга пос етит Белград.

Фото: Смольный