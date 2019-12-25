Делегация Петербурга посетит Белград

Губернатор Петербурга встретится с главами министерств и ведомств Сербии, мэром Белградом и бизнесменами.

В среду, 17 ноября, петербургская делегация во главе с губернатором Александром Бегловым посетит Белград (Республика Сербия). Об этом сообщили в Смольном.

Глава Петербурга встретится с главами министерств и ведомств Сербии, мэром Белграда Зораном Радойичичем, а также с представителями бизнес-сообщества. Помимо этого запланирована встреча с Патриархом Сербским Порфирием.

Делегацию пригласили на торжественную церемонию открытия бюста святого благоверного князя Александра Невского перед храмом имени святого.

Визит завершится концертом в Народном театре Белграда от имени Смольного.

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