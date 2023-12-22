В кафе на Лиговском загорелась кухня

В Центральном районе сегодня, 1 апреля, произошел пожар. На Лиговском проспекте в доме 97 вспыхнуло кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:15. Известно, что в общепите горела кухня. Пламя охватило два квадратных метра.
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 25 минут возгорание потушили.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Сестрорецке на Магазинной горел жилой дом.
Фото: Piter.tv
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