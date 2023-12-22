  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В кафе на Лиговском загорелась кухня
Сегодня, 15:24
50
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В кафе на Лиговском загорелась кухня

0 0

С огнем боролись 15 спасателей и три спецмашины.

В Центральном районе сегодня, 1 апреля, произошел пожар. На Лиговском проспекте в доме 97 вспыхнуло кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:15. Известно, что в общепите горела кухня. Пламя охватило два квадратных метра. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Спустя 25 минут возгорание потушили.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Сестрорецке на Магазинной горел жилой дом.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский проспект, мчс, пожар в кафе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии