В Сестрорецке на Магазинной горел жилой дом

Пожар потушили в 03:19. В результате случившегося никто не пострадал.

В Курортном районе в ночь на понедельник, 1 апреля, произошел пожар. В Сестрорецке на Магазинной улице, 17, вспыхнул дом. Пламя появилось в комнате, огонь распространился по площади 20 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:57. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Пожар потушили в 03:19. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv