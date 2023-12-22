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В Сестрорецке на Магазинной горел жилой дом
Сегодня, 10:06
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В Сестрорецке на Магазинной горел жилой дом

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Пожар потушили в 03:19. В результате случившегося никто не пострадал.

В Курортном районе в ночь на понедельник, 1 апреля, произошел пожар. В Сестрорецке на Магазинной улице, 17, вспыхнул дом. Пламя появилось в комнате, огонь распространился по площади 20 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 02:57. На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины.

Пожар потушили в 03:19. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на Рижском проспекте в здании горела проводка.

Фото: Piter.tv

Теги: горел жилой дом, магазинная улица, мчс, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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