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На Рижском проспекте в здании горела проводка
Сегодня, 9:04
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На Рижском проспекте в здании горела проводка

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Из опасной зоны эвакуировали 10 человек.    

Сегодня, 1 апреля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Рижском проспекте, 35, вспыхнула проводка в здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:51. На место случившегося прибыли 15 огнеборцев и три спецмашины. Они потушили пламя за 24 минуты. 

Из здания эвакуировали 10 человек. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Покрышева с утра сгорел трамвай.

Фото: Piter.tv

Теги: горела проводка, мчс, пожарные, рижский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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