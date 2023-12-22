На Рижском проспекте в здании горела проводка

Из опасной зоны эвакуировали 10 человек.

Сегодня, 1 апреля, в Адмиралтейском районе произошел пожар. На Рижском проспекте, 35, вспыхнула проводка в здании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:51. На место случившегося прибыли 15 огнеборцев и три спецмашины. Они потушили пламя за 24 минуты.

Из здания эвакуировали 10 человек. В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Покрышева с утра сгорел трамвай.

Фото: Piter.tv